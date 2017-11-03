В Украину едет Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда намерен посетить Украину в декабре. Об этом сообщил министр канцелярии президента Кшиштоф Щерский, передает Укринформ.



"Визит в Харьков есть в календарных планах президента на декабрь этого года", – заявил чиновник, не уточнив даты поездки.



В Украине Дуда собирается встретиться с руководством страны и представителями ОБСЕ в контексте участия Польши как непостоянного члена в 2018-2019 годах в заседаниях Совета Безопасности ООН.



Польский лидер собирается также приехать в Харьков и посетить могилы погибших от рук НКВД поляков в Старобельске.



Отметим, последний визит в Украину польского президента состоялся в августе прошлого года.

