В Украину едет Анджей Дуда

В Украину едет Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда намерен посетить Украину в декабре. Об этом сообщил министр канцелярии президента Кшиштоф Щерский, передает Укринформ.

"Визит в Харьков есть в календарных планах президента на декабрь этого года", – заявил чиновник, не уточнив даты поездки.

В Украине Дуда собирается встретиться с руководством страны и представителями ОБСЕ в контексте участия Польши как непостоянного члена в 2018-2019 годах в заседаниях Совета Безопасности ООН.

Польский лидер собирается также приехать в Харьков и посетить могилы погибших от рук НКВД поляков в Старобельске.

Отметим, последний визит в Украину польского президента состоялся в августе прошлого года.