Сотрудник Twitter отключил аккаунт Трампа в день увольнения

Сотрудник техподдержки компании Twitter в день увольнения с работы отключил аккаунт президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump. Аккаунт миллиардера не был доступен в течение 11 минут.



Сначала в Twitter сообщили, что аккаунт был удален из-за ошибки, но потом в ходе внутреннего расследования установили, что это было сделано намеренно. Имя сотрудника, удалившего твиттер Трампа, не сообщается.



Дональд Трамп, в отличие от своего предшественника Барака Обамы, в основном пользуется личным твиттером, а не специальным аккаунтом президента США, который переходит от одного главы государства к другому.

