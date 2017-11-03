Россия блокирует расследование ООН по химоружию в Сирии

Россия отвергла призыв США не блокировать в ООН международное расследование по применению химического оружия в Сирии.



Как заявили в Министерстве иностранных дел России, министр Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсон «отметил недопустимость политизации» так называемого совместного механизма расследования ООН и Организации за запрещение химического оружия, нынешний мандат которого истекает 17 ноября.



Ранее 2 ноября целый ряд российских чиновников выступили с новой критикой последнего исследования этого совместного механизма, которое, в частности, показало вину правительственных вооруженных сил Сирии в химической атаке в сирийском городе Хан-Шейхуне 4 апреля, в результате которой погибли почти 90 мирных жителей, сообщает Радио Свобода.



В частности, главный представитель МИД России Михаил Ульянов утверждал, что данные этого расследования «лопнули», мол, взрыв не могла вызвать бомба с сирийского боевого самолета. Он назвал «странным» то, что расследование обратилось к независимым экспертам, а не к российским, учитывая то, что сирийские самолеты изготовлены в России.



Ульянов также утверждал, что сирийский самолет вообще не мог сбросить бомбу на Хан-Шейхун, так как пролетал слишком далеко от города. Ранее Россия вместе с Дамаском, наоборот, утверждали, что сирийский самолет действительно сбросил бомбу на Хан-Шейхун, который был под контролем оппозиции, но заявляли, что тот воздушный удар разбомбил завод или склад химического оружия самой оппозиции, что и привело к отравлению.



А в Министерстве обороны России ранее 2 ноября утверждали, что кратер от взрыва химического боеприпаса в Хан-Шейхуне не могла вызвать авиабомба и что это был взрыв устройства, стоявшего непосредственно на земле.



Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, со своей стороны, обвинил США в том, что Вашингтон своими заявлениями о необходимости продолжать расследование химических атак в Сирии демонстрирует пренебрежение нормами работы в этой сфере.



В США вечером 1 ноября заявили, что «попытки России подорвать работу совместного механизма и ликвидировать его свидетельствуют о бездушном неуважении к страданиям и смерти, вызванными использованием химического оружия, и полном отсутствии уважения к международным нормам».



«США просят Совет безопасности ООН восстановить мандат Общего механизма, чтобы мы могли продолжить определять зачинщиков этих ужасных атак и дать четкий сигнал, что не потерпим использования химического оружия», - заявили в Белом доме.



При этом в администрации США обратили внимание, что Совместный механизм в своем недавнем отчете «уже в четвертый раз ... подтвердил, что сирийский режим использовал химическое оружие.

