НБУ: осовременивание пенсий подтолкнет инфляцию

Осовременивание пенсий неизбежно подтолкнет инфляцию, которая может вырасти на 0,3 – 0,6 пунктов в следующем году. Соответствующий прогноз предоставил Национальный банк Украины, передает УНИАН.



"Учитывая, что эффекты на бюджет от увеличения расходов на пенсии будут компенсированы по другим статьям (дефицит бюджета сохраняется меньше 2,5% ВВП в 2017 и 2018 годах), по оценкам Национального банка повышение пенсий окажет нейтральное влияние на реальные темпы роста экономики, однако повлечет умеренное давление на уровень потребительских цен (дополнительно 0,3-0,6 п. п. в годовую потребительскую инфляцию в 2018 году)", - говорится в сообщении.



В Нацбанке также акцентируют внимание на том, что на осовременивание пенсий в четвертом квартале 2017 года может потребоваться дополнительно 20 млрд грн.

