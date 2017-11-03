На Волыни задержали военного с гранатами

В Волынской области правоохранители изъяли у военнослужащего боеприпасы, сообщает региональное управление Нацполиции.



"На железнодорожном вокзале, в городе Владимире-Волынском, работники Ровенского отдела военной службы правопорядка обнаружили и изъяли у 29-летнего жителя Полтавской области две гранаты Ф-1, одну гранату РГД-5, три запала типа УЗРГМ и глушитель к автомату АК-74", – говорится в сообщении.



По указанному факту открыто уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст. 263 УК Украины).



Задержанному грозит от трех до семи лет лишения свободы.

