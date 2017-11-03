Хокинг предрек уничтожение человечества роботами

Хокинг предрек уничтожение человечества роботами

По мнению британского физика Стивена Хокинга стремительное развитие искусственного интеллекта представляет угрозу для человечества, пишет Daily Mail. «Если сейчас люди разрабатывают компьютерные вирусы, то в будущем кто-то сможет создать искусственный интеллект, который сможет улучшать и воспроизводить самого себя. Это станет новой формой жизни, которая превзойдет человека», — заявил ученый, добавив, что машины в погоне за эффективностью могут пожелать избавиться от людей.

Впрочем, если этого и не произойдет, люди рискуют погубить себя сами. «Мы прошли точку невозврата. Земля становится слишком тесной для нас, население растет пугающими темпами», – заключил физик.

Избежать гибели, по мнению Хокинга, человечество может большим вовлечением людей в науку, чтобы получить возможность для начала колонизации других планет.