Ученые назвали основную причину разводов

Основная причина, почему женщины подают на развод, это нежелание их супругов менять свое поведение и вкладываться в сохранение отношений. Женщины тяжелее переносят нарастающую с годами совместной жизни напряженность и потому подают на развод в два раза чаще мужчин. К такому выводу пришли исследователи из Мичиганского университета, пишет Daily Mail.



Ученые на протяжении 16 лет отслеживали 355 находящихся в браке пар. У каждой брали несколько интервью: в первые месяцы совместной жизни, на втором, третьем, четвертом, седьмом и 16-м году.



Выяснилось, что женщины чаще говорили о напряженности в отношениях, чем мужчины. В некоторых парах мужчины практически не высказывали недовольства отношениями, тогда как неудовлетворенность женщин была высокой. Подобная ситуация в большинстве случаев означала скорый развод.



Ученые замечают, что за 16 лет, пока велись исследования, развелось около 40 процентов наблюдаемых пар.

