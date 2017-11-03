Ferrari пригрозила покинуть «Формулу-1»

Руководство Ferrari заявило, что команда может покинуть «Формулу-1» из-за планов по изменению регламента в 2021 году. Об этом сообщает Autosport.



По информации издания, производители двигателей для команд «Формулы-1» и новые владельцы гоночной серии Liberty Media собираются снизить стоимость содержания команды. Президент Ferrari Серджио Маркионне не согласен с этими нововведениями.



«Если не будет определенных условий, которые несут выгоду для бренда и положения на рынке, а также направленных на укрепление уникальной позиции Ferrari, мы откажемся от участия в "Ф-1"», — заявил Маркионне.



Президент команды также отметил, что уход был бы выгоден для Ferrari с точки зрения доходов и расходов. «"Формула-1" — в нашей крови с момента нашего появления. Однако вести себя по-другому мы не можем. Если песочницу, в которой мы играем, изменить до неузнаваемости, то мы не захотим в ней больше играть», — добавил Маркионне.



7 ноября состоится встреча владельцев «Ф-1» со стратегической группой, на которой будут решаться вопросы ограничения бюджета и пересмотр спортивной и коммерческой системы.



Действующее соглашение «конюшни» с «Формулой-1» рассчитано до конца 2020-го. Ferrari выступает в гоночной серии с 1950 года. Всего в чемпионате — 10 команд.

