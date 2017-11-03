Subaru опровергла отказ от WRX STI

Компания Subaru опровергла отказ от «заряженного» седана WRX STI. Об этом «Мотору» рассказали в представительстве японской марки.



Ранее была представлена прощальная спецверсия модели для рынка Великобритании. Она получила все те же новшества, которыми седан обзавелся в США в начале 2017 года. В британском офисе Subaru сообщили, что «WRX STI внесет свой вклад в будущие разработки, нежели будет продолжен в текущем состоянии».



В представительстве заявили, что это решение касается только британского рынка.

