ВАСУ рассмотрит иск Саакашвили о лишении гражданства

Высший административный суд Украины рассмотрит иск бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили по лишению гражданства 22 ноября 2017 года. Об этом Саакашвили сообщил на своей странице в Facebook в пятницу, 3 ноября.



"Наконец…мы смогли получить документы о лишении меня гражданства и подать иск об обжаловании незаконного указа президента. Очень символично, что Высший административный суд Украины назначил заседание по этому делу на 22 ноября – День Достоинства и свободы", – написал Саакашвили.

