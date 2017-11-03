За сутки в АТО получил ранения один украинский военный

За прошедшие сутки в зоне проведения АТО ранения получил один украинский военный, погибших среди бойцов Вооруженных сил Украины нет. Об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает УНН.



"В результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, один боец ​​получил ранения во время обстрелов наших позиций неподалеку Гнатовки", - сказал А.Лысенко.



Он отметил, что военнослужащего безотлагательно эвакуировали в военный медицинский госпиталь в Покровске.



"Сейчас его жизни ничего не угрожает", - отметил спикер.

