Порошенко: ВСУ уже сегодня должны перейти на стандарты НАТО

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что украинские Вооруженные силы, в том числе артиллерия, должны перейти на стандарты НАТО в ближайшее время. "Считаю, что уже сейчас мы должны перейти на принципы, которые доминируют среди наших стран-партнеров, членов североатлантического альянса – НАТО… Ключевая характеристика - это точность. Сегодня украинская артиллерия полностью отвечает этим требованиям.



Мы уверенно продвигаемся этим путем", - сказал П.Порошенко в с.Девички Переяслав-Хмельницкого района Киевской области в пятницу по случаю празднования Дня ракетных войск и артиллерии.



Он сообщил, что в этом году Вооруженные силы Украины получили более 600 единиц образцов ракетно-артиллерийского вооружения, больше 250 единиц приборов ночного видения и других современных образцов вооружения.



Глава государства также отметил большое количество проблем в ВСУ. "Это касается как проблем восстановления и модернизации вооружения, обеспечения боеприпасами, создание учебных центров подготовки специалистов артиллерийских и проведения процесса их подготовки в полном соответствии с реальными нуждами украинского войска и стандартами НАТО", - сказал президент.



П.Порошенко призвал Министерство обороны Украины, Вооруженные силы Украины и далее наращивать интенсивность подготовки артиллеристов-ракетчиков.

