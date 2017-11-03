ФСБ заявила о задержании в Крыму двух украинцев

Российские спецслужбы в пятницу, 3 ноября, на выезде из оккупированного Крыма задержали двух украинцев. Об этом передает Радио Свобода, ссылаясь на сообщение ФСБ.



Украинцев задержали на участке погранзаставы в Армянске.



"Во время совместного с представителями крымской таможни осмотра транспортного средства в одной из технологических полостей салона иномарки обнаружено магазин, снаряженный восемью 9-миллиметровыми патронами, вероятно предназначенными для травматического пистолета", - сказано в сообщении.



ФСБ сообщила, что патроны в автомобиле по невнимательности оставил приятель водителя, с которым тот выезжал в окрестности Коктебеля пострелять из травматического пистолета.



В сообщении отмечается, что патроны от травматического оружия в Крым на этой неделе пытался провезти еще один гражданин Украины, который прибыл из Николаева. Водитель объяснил, что забыл выложить патроны из машины перед поездкой в ​​Крым.



"Они (боеприпасы) направлены на экспертизу, по итогам которой и будет приниматься правовое решение", - сообщила российская спецслужба.



Украинские пограничники пока не могут подтвердить или опровергнуть информацию о задержаниях.

