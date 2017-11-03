В центре Запорожья ВАЗ сбил двух детей

В центре Запорожья водитель ВАЗа наехал на двух мальчиков 2005 г.р., которые перебегали проспект по пешеходному переходу. Как сообщили в патрульной полиции Запорожье, детей госпитализировали.



Происшествие случилось около полудня в районе остановки "ул. Гагарина".



"Двое ребят 2005 рождения перебегали проспект по пешеходному переходу, в то время, как водитель ВАЗа 1970 г.р. не справился с управлением и совершил наезд на них", – отметили в полиции.



Дети госпитализированы в 5-ю городскую больницу Запорожья.

