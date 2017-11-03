Стала известна цена поездки на Hyperloop

Строительство первой трубы Hyperloop начнется до 2020 года. А поездка на расстояние 50-60 км предположительно обойдется в $5. Об этом сообщил исполнительный директор Virgin Hyperloop One Роб Ллойд, сообщает Futurism.







По его словам, работы предполагают начать в 2019 году, а тестовые поездки начать с 2021 года.



Компания еще не определилась, где будет построен первый Hyperloop. Среди обсуждаемых вариантов: США, Мексика, Северная Европа и ОАЭ.



Ллойд также сказал, что проезд в Hyperloop не будет очень дорогим. Предположительно, поездка на расстояние 50-60 км может стоить $5.

