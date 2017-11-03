Порошенко призвал армию быть готовой вернуться к линии соприкосновения на Донбассе

Артиллерия Вооруженных сил Украины должна быть готова при необходимости возвратиться на линию разграничения в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны, заявляет президент Украины Петр Порошенко.



"Сегодня нам с вами необходимо оттачивать мастерство, оттачивать быстрое реагирование и перемещение развертывание артиллерийских и ракетных систем. Вас отвели от линии разграничения, но вы должны быть готовы возвратиться туда в любой момент и вступить в бой, если это будет продиктовано требованиями обороны", - сказал президент в с.Девички Переяслав-Хмельницкого района Киевской области в пятницу по случаю празднования Дня ракетных войск и артиллерии.

