Из дома динамовца Гусева украли украшения и пистолет

В Киевской области трое неизвестных ограбили дом футболиста ФК Дианмо и сборной Украины Олега Гусева. Об этом сообщает Обозреватель, ссылаясь на источники.



Ограбление произошло в четверг, 2 ноября, когда Гусев в составе Динамо играл против Янг Бойз в матче Лиги Европы. Грабители прятали свои лица за масками, их было трое.



Гусев купил дом в 2013 году. Там живет вместе с женой и дочерью.



По информации источника, грабители проникли на территорию домовладения через забор, взломали замки и проникли в дом. По предварительной информации - сигнализация не работала.



Преступники взломали сейф и взяли из него ювелирные украшения, часы и около 10 тысяч долларов. Также взломщики забрали боевое наградное оружие Олега Гусева - пистолет Форт, которым в марте 2016 года президент Петр Порошенко наградил футболиста.

