В пятницу гривна резко упала до 26,97 за доллар

В пятницу, 3 ноября, котировки гривны к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,95/26,97 грн за доллар. Об этом сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.



По информации собеседника агентства, котировки гривны к евро установились на уровне 31,38/31,41 грн за евро, к российскому рублю - на уровне 0,4612/0,4619 грн.



По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривны на межбанке до 12:00 установился на уровне 26,9661 грн / долл.



Участники рынка к этому времени заключили 192 соглашения на сумму 135 млн долл.

