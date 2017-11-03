Возле убитого депутата горсовета Северодонецка нашли еще одно тело - полиция

Неподалеку от тела убитого руководителя фракции БПП "Солидарность" в Северодонецком горсовете Сергея Самарского нашли мертвым еще одного мужчину



Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Луганщины Татьяна Погукай, передает "Громадське".



"Нашли еще одно тело возле Самарского, это тоже мужчина", - подчеркнула пресс-секретарь. Уточнив, что причина смерти и связано ли его убийство с Самарским - пока неизвестно.



"Мужчина, возраст неизвестен. Нашли во время осмотра территории почти одновременно с Самарским - чуть позже. Пока что нет точной информации о причине смерти и связаны ли эти два убийства", - сообщила Погукай.



Напомним, этой ночью 2 ноября убили главу фракции БПП "Солидарность" Северодонецкого горсовета Сергея Самарского.



Как рассказали в полиции, тело Самарского нашли ночью, у него была разбита голова. Смерть депутата расследуют как умышленное убийство.



Основная версия убийства Самарского является его политическая деятельность. Также прорабатываются версии, связанные с разбойным нападением, и его бизнес-интересы до депутатства.



Самарский планировал стать городским головой, несколько раз баллотировался на этот пост. По словам бывшей и. о. председателя Луганской ОГА Ирины Веригиной, ему часто угрожали.



В БПП "Солидарность" заявили, что Самарский противостоял незаконной деятельности представителей "Оппозиционного блока".



Жена Самарского рассказала, что 2 ноября в 18.05 час. потеряла связь со своим мужем, а в последний раз разговаривала с ним в 17.20 час, когда он шел домой.

