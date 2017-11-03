Суд назначил на 12 декабря рассмотрение иска Саакашвили

Окружной административный суд города Киева назначил на 12 декабря рассмотрение иска Михеила Саакашвили к управлению государственной миграционной службы Украины в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба суда, передает УНН.



"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Саакашвили к управлению государственной миграционной службы Украины в Киевской области", - говорится в сообщении.



Как отмечается, истец просит суд признать незаконным бездействие управления ГМС в Киевской области по проведению рассмотрения заявления Саакашвили о признании его лицом, которе нуждается в дополнительной защите, представленное 26 октября 2017 года.



Также истец просит обязать управление ГМС Украины в Киевской области рассмотреть в соответствии с требованиями Закона Украины "О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите" заявление Саакашвили о признании его лицом, нуждается в дополнительной защите, представленную в ГУ ГМС в Львовской области 11 сентября 2017 года.



Судебное заседание состоится 12 декабря.

