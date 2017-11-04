В Мадриде суд выдал европейский ордер на арест Пучдемона

Суд в Мадриде 3 ноября выдал европейский ордер на арест бывшего президента Каталонии Карлеса Пучдемона и четырех министров его правительства, которые находятся в Бельгии. Ордер был выдан после того, как они не явились в суд 2 ноября. Восемь других чиновников отстраненного Каталонии, которые появились в суде по обвинению в мятеже и растрате бюджетных средств, были арестованы.



Представители прокуратуры Бельгии пообещали изучить ордер и передать его в суд.

Карлес Пучдемон уехал в Бельгию вскоре после того, как Мадрид ввел в Каталонии прямое управление, отстранив возглавляемое им правительство. Сообщалось, что он может просить в Бельгии статус беженца. Сам он заявил, что прячется не от правосудия, а от «политизированной судебной системы Испании».



Власти Испании обвиняют отстраненных лидеров Каталонии в мятеже и растрате бюджетных средств из-за объявления о независимости по итогам референдума, который был признан неконституционным судом в Мадриде.

