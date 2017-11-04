В 2018 количество камер видеонаблюдения в Киеве может вырасти до 10 тыс

В Киеве в следующем году планируется довести общее количество камер видеонаблюдения до 10 тыс единиц, сообщили в Киевской городской государственной администрации.



"Мы будем увеличивать в Киеве количество установленных камер видеонаблюдения. И в следующем году их количество должно возрасти до 10 тыс", – заявил мэр Киева Виталий Кличко на телеканале "112 Украина" в пятницу.



Он отметил, что три года назад он посетил Израиль и был поражен эффективностью работы системы безопасности и видеонаблюдения. "Когда вернулся в Киев, я дал задание устанавливать камеры и создать дата-центр, куда будет стекаться вся информация со всех камер. Ведь безопасность сегодня - ключевой вопрос для каждого украинца. Более того, такая система видеонаблюдения достаточно эффективно работает во многих городах мира", - сказал В.Кличко.



В.Кличко отметил, что в столице устанавливают интеллектуальные камеры, которые могут распознавать лица людей и номера автомобилей. Мэр подчеркнул, что такие камеры установлены в многолюдных местах, в школах, детсадах, учреждениях здравоохранения, на некоторых станциях метро.



В.Кличко подчеркнул, что информация поступающая с камер существенно помогает в работе сотрудникам правоохранительных органов. По словам городского головы, в следующем году количество видеокамер в столице должно достигнуть 10 тыс. "Сейчас в Киеве установлено уже 4 тыс камер, а до конца года установят еще 2 тыс. Также в единую систему системы город подключат камеры частных учреждений и организаций", сказал он.



Мэр столицы отметил, что важной задачей является установление в Киеве сотен тысяч камер. По его словам, в Лондоне установлено около миллиона камер видеонаблюдения. "Я уверен, что нам удастся существенно увеличить количество камер. Мы сейчас также привлекаем видеокамеры, которые находятся в государственных и частных учреждениях, чтобы информацию с них также получать в дата-центр", - резюмировал В.Кличко.

