Повышение пенсий инвалидам ожидается с 1 декабря – Розенко

Следующий этап повышения пенсий для инвалидов ожидается с 1 декабря, заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.



"Сегодня в условиях пенсионной реформы перечислялись только трудовые пенсии. Социальные пенсии, в том числе выплаты инвалидам, будут увеличиваться с увеличением прожиточного минимума. Следующее увеличение прожиточного минимума у нас происходит с 1 декабря этого года. Поэтому соответствующие выплаты будут увеличиваться с 1 декабря", – заявил он на телеканале "112 Украина" в пятницу вечером.



Вместе с тем, П.Розенко прокомментировал выплаты "детям войны".



"Детям войны" ни разу с 2004 года не платили надбавки к пенсиям в полном объеме, потому что выделение такой категории граждан было исключительно популистским решением тогдашней власти", заявил вице-премьер-министр.

