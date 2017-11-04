Netflix отказался снимать «Карточный домик» вместе с Кевином Спейси

Стриминговый сервис Netflix заявил, что не будет снимать сериал «Карточный домик» вместе с актером Кевином Спейси, которого обвинили в домогательствах и сексуальном насилии.



«Netflix не будет заниматься производством „Карточного домика“, если в нем участвует Кевин Спейси. Мы продолжим работать с [телекомпанией] MRC, чтобы оценить наши дальнейшие шаги в том, что касается этого шоу», — заявили в Netflix.



Сервис также отказался от выпуска фильма «Гор» про писателя Гора Видала, в котором снялся и который спродюсировал Спейси.



Компания MRC, которая занимается непосредственным производством сериала, заявила об «отстранении» Спейси в связи с появившейся информацией о его поведении на съемочной площадке.



Съемки «Карточного домика» были приостановлены после появления в прессе обвинений в домогательствах и сексуальном насилии в адрес исполнителя главной роли Кевина Спейси. О недопустимом поведении актера заявили, в числе прочего, члены съемочной группы сериала. Также было объявлено, что следующий сезон будет последним.



3 ноября стало известно, что полиция Лондона начала в отношении Спейси расследование о нападении сексуального характера.

