Fitch прогнозирует вероятный дефолт Венесуэлы

Агентство Fitch 3 ноября понизило суверенный рейтинг Венесуэлы до "С" и заявило о высокой вероятности невыполнения Каракасом обязательств по долгу.



"С учетом платежей, которые ранее не были сделаны по суверенным облигациям, относящимся к 30-дневному льготному периоду, Fitch считает, что это делает долговой дефолт весьма вероятным", − говорится в сообщении рейтингового агентства.



Аналогичное решение было принято в пятницу и другим крупным рейтинговым агентством Standard & Poor's, снизившим рейтинг южноамериканской страны с "ССС" до "СС".

Снижение рейтинга произошло на фоне намерения Каракаса провести реструктуризацию и рефинансирование внешнего долга, который, по оценкам экспертов, достигает 150 миллиардов долларов. На 13 ноября власти Венесуэлы наметили встречу с держателями долга.



При этом власти страны сообщили о начале перевода средств для платежей по долгу нефтяной компании PDVSA на сумму почти в 1,2 миллиарда долларов.

