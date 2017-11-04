Ответит ли экс-губернатор Днепропетровской области – собственник KSG Agro за подготовку покушения на банкира?

Уход Главы НБУ Валерии Гонтаревой может вскрыть ряд резонансных тем, связанных с преступлениями в банковской сфере. Не случайно правоохранители активизировали расследование по бывшему губернатору Днепропетровской области Сергею Касьянову, против которого отрыты уголовные дела о попытке физического устранения конкурентов при махинациях с имуществом государственных банков.

Бизнес Сергея Касьянова начинался с импорта болгарской зубной пасты "Поморин" и шампуня "Кря‑Кря", но вот реальные миллионы долларов экс-губернатор Днепропетровщины заработал, проворачивая незаконные махинации в банковском секторе. Попросту – "кидал" государственные банки, меняя залоговое имущество.

Однако потом дошло и до откровенного криминала – правоохранительные органы расследуют деятельность Касьянова и его родственника, беглого нардепа Александра Шепелева в подготовке убийства и незаконном удержании банкира Сергея Дядечко. Шепелев уже скрывается от правосудия в России, а Касьянов, учитывая интерес к его персоне со стороны силовиков, в тревоге живет в Украине.

Имя Александра Шепелева стало известно в связи с громкой историей "Родовид Банка", который не пережил кризиса 2008 года. Разъяренные вкладчики, среди которых было немало пенсионеров, едва не штурмовали отделения, чтобы забрать свои деньги. На фоне этого тогдашний премьер Юлия Тимошенко бросилась спасать банк с целью набрать очки перед президентскими выборами 2010 года. В итоге государства рекапитализировало "Родовид", выкупив 99,97% акций банка. "Смотрящим" за новым государственным банком был назначен народный депутат от БЮТ Шепелев.

Но значительная часть выделенных государством денег на спасение потерпевшего крах банка пошла совсем на другие цели. Как рассказали позже находившийся под арестом временный администратор банка Сергей Щербина, а также экс-вице-президент "Родовид Банка" Сергей Дядечко, организатором расхищения средств госбанка являлся Шепелев. По словам Дядечко, главную роль в схеме вымывания финансов из "Родовид Банка" играло адвокатское объединение "Бриарей". Данной компании банк заплатил 301,6 млн грн за предоставление юридических услуг, после чего деньги несколькими траншами были перечислены на счета людей близких к Шепелеву. Впрочем, были схемы и поскромнее и попроще. Так, по данным следствия, 24 млн грн было украдено на фиктивном ремонте в офисном комплексе на углу Софийской площади и Рыльского переулка в Киеве, который принадлежал жене Шепелева Галине.

На ключевого свидетеля схем с выкачкой денег из "Родовид Банка" - банкира Сергея Дядечко – несколько раз покушались. В 2012 году киллер выпустил по автомобилю Дядечко 26 пуль и лишь по счастливой случайности, банкир остался жив, а водитель и случайный прохожий получили ранения.

После этого, Дядечко пытались вывезти в Россию. "Летом 2013-го Шепелев приступил к организации следующего покушения. Он договорился в России, что там будет сфабриковано против меня уголовное дело о терроризме. Дали показания, что я якобы передавал деньги чеченским боевикам. После этого меня должны были объявить в международный розыск, после чего Интерпол должен был меня задержать и передать в Россию, где со мной расправились бы в тюрьме", - рассказал банкир.

По словам Дядечко, за фабрикацию этого уголовного дела его организаторам в РФ перечислили 1,3 миллиона долларов со счетов компании ICD Investments, которая принадлежит свату Шепелева Касьянову.

Как позже стало известно правоохранительным органам, нынче скрывающийся от украинского правосудия Александр Шепелев направил на банковские счета принадлежащей Сергею Касьянову компании денежные средства, часть из которых Сергей Касьянов по договоренности с Шепелевым передал в распоряжение непосредственных исполнителей преступлений в качестве материального вознаграждения их преступных действий в отношении Сергея Дядечко.

Вот платежки, подтверждающие, что около 10 миллионов долларов были переведены со счетов Ledoyen Holdings Limited (по фиктивному договору займа на 29 млн евро) на счет ICD Investments. Эту фирму как раз и контролирует Сергей Касьянов. Именно со счета ICD Investments в Россию, опять-таки по договору займы были перечислены 1,3 млн долл на компанию Triumph Art Promotion.

По этому эпизоду в августе 2016 года Касьянову суд выбрал меру пресечения – домашний арест. РЕШЕНИЕ СУДА:

Сейчас Касьянов пытается использовать политическую нестабильность в стране, стараясь договориться с властью. Но жертвы его покушений живы и активно выступают за то, чтобы дело было доведено до конца. Кроме того, слишком много вопросов у общества накопилось и к махинациям в банковской сфере, в результате которых пострадали миллионы украинцев. А значит, шанс возрастает шанс того, что дело будет доведено до конца.

В конце-концов, Генпрокурору Юрию Луценко надо будет отчитываться перед Президентом Петром Порошенко о завершении уголовных дел в отношении высокопоставленных чиновников.