США предложили Украине не представлять резолюцию по миротворцам ООН

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщил, что Вашингтон предложил Киеву не представлять конкурирующую резолюцию по миротворцам ООН в Донбассе в ответ на российскую инициативу. Так он ответил на вопрос РИА Новости, намерена ли украинская сторона представить свой собственный вариант резолюции по размещению миротворческой миссии.

По словам Волкера, США предложили Киеву "попробовать достичь согласия" и "договориться о принципах и элементах" в рамках российского предложения.

Интересная инициатива



Инициативу России по размещению миротворческой миссии в Донбассе Волкер назвал интересной.



"Мы пытаемся посмотреть, возможно ли создать условия для миротворческой миссии ООН, чтобы контролировать территории на востоке Украины. Это позволит восстановить доверие с обеих сторон и создаст возможность для Украины продвинуться в выполнении Минских соглашений, в частности в проведении выборов, чего сейчас они сделать не могут", — сказал Волкер небольшой группе журналистов.



Он пояснил, что российский вариант касался только линии конфликта и только для того, чтобы защитить наблюдателей ОБСЕ. "Но конечно, это всегда было российской позицией. Это не сюрприз. Но что интересно — они пошли в ООН и в принципе что-то предложили. Это интересная инициатива от России", — подчеркнул Волкер.



"Не доверяете? Заставим". США по-своему поняли Минские соглашения

Ситуацию на Украине Волкер назвал "горячей войной", отметив, что есть многочисленные нарушения режима прекращения огня.



"Мы наблюдаем много деятельности (по украинскому направлению. — Прим. ред.), некоторая — позитивная. Позвольте мне начать с того, что это все еще горячая война, это активный конфликт. Около 10 тысяч человек были убиты, более двух миллионов перемещенных лиц. Есть многочисленные нарушения режима прекращения огня", — заявил дипломат.



Спецпредставитель США по Украине отметил, что Вашингтон вовлечен в дипломатический процесс и призывает к имплементации Минских соглашений.

Взаимодействие с Россией



Волкер считает, что есть возможность разрешить конфликт на Украине, взаимодействуя с российской стороной.



Отвечая на вопрос журналиста, считает ли он, что России можно доверять в вопросе урегулирования украинского конфликта, Волкер сообщил, что речь идет не "о доверии или недоверии", а о том, можно ли сторонам договориться.



"Я считаю, что Россия серьезно изучает варианты. Это не значит, что они этому привержены, это не значит, что они приняли решение", — добавил американский дипломат.



Волкер также отметил, что если Россия хочет "решить конфликт, то есть пути для достижения этого", в частности — вариант размещения миротворческой миссии ООН.

