Кличко поручил проверить все маршрутки в Киеве

Вчера, 4 ноября, в Киеве на улице Героев Днепра разыгралась трагедия. Водитель маршрутки №464 перестраиваясь в первый ряд, сбил трех человек, когда те выходили из троллейбуса. Погибла супружеская пара.



После этого ЧП мэр Киева Виталий Кличко поручил департаменту транспортной инфраструктуры КГГА совместно с Государственной службой Украины по безопасности на транспорте провести комплексную проверку лицензий и соответствие им условий и стандартов работы частных перевозчиков, маршрутные такси которых работают в столице.



Об этом сообщает пресс-служба КГГА.



"Трагедия, которая произошла на Героев Днепра, где маршрутка на остановке общественного транспорта убила двух человек требует от нас жестких действий. Я поручил проверить наличие лицензий у всех частных перевозчиков, маршрутки которых работают в Киеве, и техническое состояние этих транспортных средств. А также - насколько условиям лицензий соответствуют условия работы водителей, их профессиональный стаж, контроль состояния здоровья водителей, которые выезжают на маршруты и перевозят пассажиров ", - заявил мэр столицы.



По его словам, те перевозчики, которые не соблюдают стандартов работы, уйдут с рынка перевозок.

