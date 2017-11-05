В Раде рассказали, когда рассмотрят проект о реинтеграции Донбасса

Комитет Верховной рады по национальной безопасности и обороне получил более 2 тысяч поправок в законопроект о реинтеграции Донбасса, документ во втором чтении может быть рассмотрен в Раде в середине ноября, заявила в эфире украинского телеканала "Интер" депутат от "Блока Петра Порошенко", представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

Парламент Украины 6 октября утвердил в первом чтении предложенный президентом законопроект о реинтеграции Донбасса. Ранее ожидалось, что доработанный текст закона вынесут на рассмотрение во втором чтении еще в середине октября, однако депутаты подали к законопроекту около тысячи поправок. Согласно календарному плану, Рада соберется на пленарную неделю с 7 по 10 ноября, за ней следует вторая пленарная неделя — с 14 по 17 ноября.



"Я думаю, что на конец второй пленарной недели он (законопроект о реинтеграции Донбасса во втором чтении) будет вынесен в зал Верховной рады. Но тут поспешность никому не нужна, ведь это судьба, это судьба тех территорий, которые сейчас находятся на оккупированной территории", — сказала Луценко.



По ее словам, на сегодняшний день в комитет по национальной безопасности поступило более 2 тысяч поправок в этот закон. По ее словам, значительная часть поправок не имеет отношения к телу документа и вступает в противоречие с его принципами.



"На 6 ноября уже заявлен комитет, где будут эти правки рассматриваться… Продолжение рассмотрения этого законопроекта и продолжение работы над поправками, наверное, будет и 8 ноября", — сообщила она.

