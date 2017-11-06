Зарплата Луценко превысила 100 тысяч гривен

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко задекларировал получения дохода в виде заработной платы в размере 172 395 гривен за октябрь 2017 года. Соответствующие изменения внесены им на сайте Национального агентства предотвращения коррупции (НАПК).

Ранее, в декларации Луценко от 15 августа 2017 года, сообщалось о доходах в виде зарплаты в сумме 99 950 гривен. В феврале генеральный прокурор задекларировал 92 841 гривен зарплаты, а в октябре – 142 тысяч гривен. Также Луценко задекларировал подарок от сына Александра на сумму 119 350 гривен.



Напомним, в августе Кабинет министров Украины установил размер оклада генерального прокурора на уровне 37 тысяч гривен.

