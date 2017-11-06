Суд в Бельгии освободил Пучдемона и четырех его соратников

Бельгийский судья освободил экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона и четырех его соратников на определенных условиях.



Об этом сообщает в понедельник агентство Reuters.



По его информации, слушание длилось более 10 часов. Пучдемон и экс-члены каталонского правительства освобождены до вынесения решения об исполнении европейского ордера на арест, выданного Испанией.



Как добавляет агентство со ссылкой на представителей прокуратуры, всем пятерым запрещено покидать Бельгию без разрешения судьи. Они также должны будут явиться в суд в течение 15 дней.



Ранее бывший глава Каталонии и четверо его соратников сдались бельгийской полиции.



В минувшую пятницу Национальная судебная коллегия пиренейского королевства постановила выдать ордер на арест отстраненного регионального лидера и четырех бывших членов правительства автономии, которые находятся в Бельгии.



Ранее суд уже решил заключить под стражу восьмерых экс- руководителей каталонских департаментов, в том числе бывшего заместителя главы автономии Ориола Жункераса. Прокуратура Испании обвиняет их в бунте, мятеже и растрате.



Сам Пучдемон утверждает, что не пытается уйти от правосудия. Команда экс-главы Каталонии уже назвала выдвинутые против нее обвинения необоснованными и политически мотивированными, а возможное наказание в виде 30 лет лишения свободы - чрезмерным.

