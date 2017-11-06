Кабмин задним числом изменил правила, чтобы обосновать закупку дорогих бронемашин у Порошенко

Продолжается скандал, связанный с поставками вооружений в армию, и в котором оказался замешан завод "Ленинская кузня", принадлежащий Петру Порошенко и его соратнику Игорю Кононенко.



Об этом в своем Facebook написала журналист Татьяна Высоцкая. Она же привела документы, подтверждающие сомнительные схемы вокруг поставок боевой техники.



Напомним, что "Страна" уже разбиралась в сути обвинений по этим поставкам, которые сейчас расследует НАБУ



"Этот коррупционный клубок на самой верхушке власти действует нагло, потому что знает, что останется безнаказанным, - пишет Высоцкая. - Речь идет о тех же бронемашинах Порошенко, которые он продал армии (пограничникам) по заоблачным ценам.



Так вот, я обнаружила, что уже после открытия НАБУ дела по закупке бронемашин по завышенной цене у президентского завода "Ленинская кузня" (дело было возбуждено в марте 2016 года), Кабмин специально под параметры президентского завода задним числом внес изменения в план мероприятий инженерно технического обустройства российско-украинской государственной границы - подстроив их под цены и условия президентского завода!



Итак, 14 мая 2015 распоряжением Кабмина был утвержден план мероприятий по обустройству границы с Россией на территориях, прилегающих к зоне АТО и Крыму.



Им (пункт 10 часть 3) предполагалось в течение 2015-2018 годов закупить для Госпогранслужбы 190 (!) боевых дистанционных модулей в подразделения охраны границы.



Уже в 2015 году планировалось закупить для Харьковского пограничного отряда 34 боевых модуля на 161 500 000 грн.



Цена одного модуля для пограничников планировалась в сумме 4 750 000 грн. И тут на арену выходит завод президента.



5 и 30 ноября 2015 года он заключает соглашения с Госпогранслужбой на поставки ЧЕТЫРЕХ БКМ "Тритон-0103" (боевое самоходное бронированное транспортное средство с вооружением) на общую сумму в 59 504 000 грн (то есть, получается по цене почти в 15 млн грн. за одну машину - Прим.Ред.).



Вместо 34 боевых модулей в 2015 году пограничники получили 4 боевых модуля (вместе с бронемашиной) в 2016-м. Более того, на момент передачи армии, президентские бронемашины не были официально введены в эксплуатацию!



Поэтому в течение 2016 они не использовались, о чем свидетельствуют данные акта аудита эффективности использования Администрацией Государственной пограничной службы Украины бюджетных средств на мероприятия по инженерно-технического обустройства границы.



29 марта 2016, НАБУ открывает уголовное производство "по фактам растраты денежных средств Государственного бюджета Украины, совершенным в особо крупных размерах, злоупотреблении служебным положением, служебном подлоге, нецелевом использовании бюджетных средств и фиктивном предпринимательстве, совершенных во время инженерно технического обустройства российско-украинской государственной границы, территорий, прилегающих к районам проведения антитеррористической операции и Автономной республики Крым".



Что делает власть? Вносит изменения в планы обустройства границы с Россией!



28 декабря 2016 появилось распоряжение за подписью Гройсмана, которое внесло изменения в текст распоряжения Кабмина №439-р, которым утверждался план мероприятий по обустройству границы с Россией.



Вместо 190 запланированных боевых модулей на границе, Гройсман пишет 68. Цифру 34, запланированную на 2015 год, меняет на 4. И в план вписывает цену, установленную заводом президента - 58 000 000 за 4 единицы (а не 34 боевых модуля по цене 161,5 млн грн, как планировалось ранее).



А что это значит? Что вместо 190 боевых машин на следующие годы наши пограничники получат только 68. В три раза меньше, понимаете? На границе. С Россией. А что такое? Зато президент заработает.



Я хочу, чтобы это дело было доведено до конца, и чтобы сели не только непосредственные исполнители, но и конечные бенефициары", - написала Татьяна Высоцкая.

