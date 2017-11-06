Трамп ждет встречи с Владимиром Путиным в ходе азиатского турне

Президент США Дональд Трамп по пути в Японию на борту своего самолета заявил журналистам, что ожидает встречи с президентом России Владимиром Путиным в ходе поездки в Азию.



"Думаю, это ожидаемо, что мы встретимся с Путиным, да. Мы хотим помощи Путина по Северной Корее, и мы будем встречаться со многими разными лидерами", - сказал Трамп.



Трамп также отметил, что связанный с КНДР кризис - это "большая проблема" как для США, так и для всего мира. Американский лидер хочет добиться разрешения сложившейся ситуации.



"Мы хотим, чтобы это разрешилось. Это большая проблема для нашей страны и для мира, и мы хотим с этим разобраться", - сказал он.



По словам Трампа, за последние 25 лет была продемонстрирована "абсолютная слабость". "Так что мы применяем совершенно иной подход", - добавил он.



Президент США также сообщил, что вскоре примет решение насчет возвращения КНДР в список стран, спонсирующих терроризм. "Мы собираемся принять это решение очень скоро", - информировал он.



Говоря о жителях КНДР, Трамп заявил, что "они трудолюбивые, они добродушные, гораздо добродушнее, чем мир на самом деле знает и понимает. Они великий народ. Надеюсь, для всех все разрешится. Будет прекрасно, если мы найдем решение для этих великих людей и для всех", - резюмировал Трамп.

