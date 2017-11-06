Гиперкар Koenigsegg стал самым быстрым автомобилем в мире

Гиперкар Koenigsegg Agera RS развил скорость до 447 километров в час, превысив рекорд на 16 км/ч для серийных автомобилей в 2010 году. Об этом сообщает "Популярная механика".



Результат суперкар показал после заездов в две стороны в начале октября.



Koenigsegg Agera RS разогнался с места до 400 км/ч с последующей остановкой за 36,4 с, побив мировой рекорд, установленный гиперкаром Bugatti Chiron. Теперь же Koenigsegg Agera RS взял новую вершину, указывается в публикации.



Agera RS использует битурбинный 5-литровый двигатель V8 мощностью 1 360 л.с. Управлял гиперкаром пилот Никлас Лилья (Niklas Lilja).



Прошлый рекорд скорости принадлежал гиперкару Veyron Super Sport под управлением пилота из Bugatti Пьера-Анри Рафанеля (Pierre Henri Raphanel) и составлял 431 км/ч.







