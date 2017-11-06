Минкульт Украины обратился в ЮНЕСКО

Министерство культуры Украины обратилось к ЮНЕСКО с просьбой повлиять на власти Крыма в вопросе прекращения работ в Ханском дворце в Бахчисарае, сообщила в воскресенье пресс-служба ведомства. Как отмечается, Минкультуры Украины возмущено проведением ремонта в Ханском дворце в Бахчисарае, который внесен в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Согласно сообщению, "во время демонтажа всей черепицы и старинных дубовых балок с Великой Ханской мечети были повреждены росписи XVIII века, кроме того, на фасаде здания пошли трещины и обвалилась штукатурка".



"Минкультуры обращается к международной Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Международному центру по изучению вопросов сохранения и восстановления культурных ценностей (ICCROM) с просьбой в очередной раз обратиться к России с требованием о неукоснительном соблюдении норм международного законодательства и (требованием. — Прим. ред.) воздерживаться от противоправных действий, которые наносят или могут нанести ущерб культурному наследию Украины на территории Автономной Республики Крым", — говорится в сообщении.

