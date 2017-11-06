Убийство в Харькове связали с делом Вороненкова

Мужчина, которого расстреляли в машине в Харькове, связан с убийством экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, заявил депутат Рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук.



В ночь на воскресенье неизвестные расстреляли в Харькове автомобиль Audi, водитель погиб. По словам Мосийчука, погибшим является Эдуард Аксельрод, уроженец Барнаула.



"Только что генеральный прокурор Юрий Луценко в комментариях к моему посту об убийстве в Харькове Эдуарда Аксельрода сообщил о связи этого преступления с убийством бывшего депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова. Оказывается, именно через Аксельрода, больше известного как "Эдик Лепа", происходила связь заказчика убийства Вороненкова — российского криминального авторитета Владимира Тюрина с организатором, руководителем преступной группы исполнителей Юрием Василенко. Похоже, что, убрав "Эдика Лепу", заказчик таким образом пытается подчистить за собой следы", — написал Мосийчук в Facebook.



Вороненкова убили 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил убийцу, который позднее скончался в больнице.



В начале октября Генпрокуратура Украины заявила, что следствие установило заказчиков, организаторов и исполнителей убийства Вороненкова. По версии следствия, заказчиком является Владимир Тюрин — бывший гражданский муж вдовы убитого, Марии Максаковой, а организаторами и исполнителями — пятеро граждан Украины. Сам Тюрин заявил о своей непричастности к преступлению и попросил оставить его семью в покое.



Из России на Украину Вороненков вместе с женой, экс-депутатом Госдумы Марией Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял свое решение политическими причинами, однако в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

