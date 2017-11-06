Форма члена напрямую связана с вероятностью появления рака

Новое исследование ученых из Хьюстона показало: мужчины, обладающие кривыми половыми членами, могут чаще остальных сталкиваться с разными формами рака. Как отмечает Zee News, речь идет об отклонении, известном как болезнь Пейрони. Нередко она проявляется у мужчин старше 40 лет, характеризуясь наличием рубцовой ткани, формируемой внутри члена и заставляющей орган искривляться.



Большинству мужчин подобная деформация не мешает заниматься сексом, однако для некоторых половой контакт становится затруднительным или просто болезненным. Специальной терапии против заболевания нет. Зато, по мнению ученых, есть ген, стоящий за описанным отклонением и раком одновременно.



Было проведено исследование более 48000 мужчин с болезнью Пейрони и миллиона мужчин с эректильной дисфункцией. Оказалось, мужчин с искривленным половым членом чаще имели новообразования в целом. В частности, более чем на 40% повышался риск рака кишечника, почти на 20% - риск рака кожи, на 39% - рака яичек.

