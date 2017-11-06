Спецпрокурор США готов предъявить обвинения экс-помощнику Трампа

Спецпрокурор США Роберт Мюллер собрал достаточно улик, чтобы предъявить обвинения бывшему помощнику президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну, а также сыну последнего. Об этом сообщил в воскресенье американский телеканал NBC.



По сведениям его источников, аппарат спецпрокурора за последнее время ознакомился с информацией, касающейся лоббистской деятельности, которой занимался Флинн. Кроме того, следователи получили данные, которые могут разъяснить, причастен ли он к отмыванию средств и предоставлял ли властям ложную информацию о своих связях с иностранцами. По словам источников NBC, подчиненные Мюллера, в частности, проверяют, пытался ли Флинн добиться выдачи из США в Турцию исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки госпереворота 15 июля 2016 года.



Мюллер проводит расследование по широкому кругу вопросов, в первую очередь по поводу приписываемых Москве попыток вмешательства в ход прошлогодней предвыборной кампании в США. Ранее аппарат спецпрокурора выдвинул обвинения по 12 пунктам в отношении экс-главы предвыборного штаба Трампа - Пола Манафорта - и делового партнера последнего - Рика Гейтса.



Флинн занял пост помощника Трампа по вопросам национальной безопасности в январе этого года, однако всего месяц спустя был вынужден подать в отставку, поскольку якобы недостаточно полно информировал вице-президента США Майкла Пенса о своих контактах с бывшим российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. После ухода Флинна с поста американские СМИ сообщили о том, что он ранее зарегистрировался в министерстве юстиции США в качестве "иностранного агента" и представлял интересы Турции.

