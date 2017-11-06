Глава МИД Польши отказался посетить музей во Львове, где рассказывают о "польской оккупации"

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский отказался посетить во Львове Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого" из-за позиции руководства о том, что Польша оккупировала Западную Украину в 1918 году. Об этом сообщил директор музея Руслан Забилый на своей странице в Facebook.



"Сегодня не хватило отваги, чести и достоинства министру иностранных дел Польши Витольду Ващиковскому переступить порог Национального музея "Тюрьма на Лонцкого" и почтить память погибших, репрессированных, преследуемых в этой тюрьме украинцев, поляков, евреев, словаков, чехов и других", - сообщил директор музея.



В комментарии "Радио свобода" он подтвердил, что министр передумал посещать музей после того, как услышал ответ об оккупации Западной Украины.



"Министр спросил у меня, была ли Западная Украина оккупирована в 1918 году. Я ответил, что да, что это была оккупация. Он сразу же резко развернулся с порога и не зашел в музей. По моему мнению, это было сделано специально, это умышленный политический шаг", - сообщил он.

