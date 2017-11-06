Россия не собирается останавливать реконструкцию Ханского дворца

Министерство культуры Украины обратилось в ЮНЕСКО с просьбой о прекращении реставрационных работ в Ханском дворце Бахчисарая в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба министерства.



"Минкультуры обращается в UNESCO и ICCROM с просьбой в очередной раз обратиться к РФ с требованием о неукоснительном соблюдении норм международного законодательства и воздерживаться от противоправных действий, которые наносят или могут нанести ущерб культурному наследию Украины на территории Крыма", - сказано в сообщении.



На Украине возмущены "масштабными незаконными работами на памятнике национального значения", который относится к исторической среде столицы крымских ханов в Бахчисарае и внесен в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.



Впрочем, о проведении реставрации сообщалось еще в июне. Тогда министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что Ханский дворец будет отреставрирован впервые со времен СССР в рамках ФЦП.



Также директор Музея истории и культуры крымских татар Мерьем Сейтумерова сообщила, что музей действует на базе бывшей резиденции крымских ханов (Ханский дворец) и Россия стала единственной страной, которая озаботились судьбой Ханского дворца Бахчисарая в Крыму и начала его восстановление, в отличие от Украины, которая не занималась этим историческим объектом весь период с 1991 года.

