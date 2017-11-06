СЦКК: ВС Украины выпустили по Донецку 90 ракет

Мирный житель ранен в Киевском районе Донецка в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом заявил руководитель представительства провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.



"В результате обстрела Киевского района Донецка осколочное ранение получил мужчина 1952 года рождения", - приводит его слова Донецкое агентство новостей. По данным СЦКК, украинские силовики выпустили по северной части Донецка 90 реактивных ракет, 6 мин калибра 120 мм и 82 мм, 29 выстрелов из гранатометов.



"Зафиксировано 30 попаданий в домостроения в Киевском и Куйбышевском районах Донецка, а также в селе Спартак , - уточнил Якубов. - Кроме того, под огонь ВСУ попала плотина Верхнекальмиусского водохранилища в Ясиноватском районе. Персонал находится в укрытии".



Как уточнил представитель республики в СЦКК, около 20 снарядов РСЗО (реактивной системы залпового огня) оказались рядом фильтровальной станцией, где хранится 257 тонн хлора.



Ранее местные СМИ сообщали о резком обострении ситуации на линии разграничения сторон на Донецком направлении. Как заявили в оперативном командовании ДНР, огонь по городу ведется из тяжелой артиллерии.



Участники Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины договорились установить в Донбассе с полуночи 25 августа очередное перемирие. Оно получило название "школьное", так как было приурочено к началу учебного года. Однако обстрелы продолжились, стороны винят в этом друг друга.

