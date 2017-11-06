При стрельбе в баптистской церкви в Техасе погибли 27 человек

По меньшей мере, 27 человек погибли в результате стрельбы, которую открыл неизвестный в одной из баптистских церквей в американском штате Техас, недалеко от города Сан-Антонио сообщает в воскресенье британская телерадиокорпорация Би-би-си.



"Нападение произошло в 11:30 по местному времени (20:30 мск - ИФ). В это время в церкви шла воскресная служба", - говорится в сообщении.



По данным Би-би-си, десятки человек ранены.



Стрелявший был убит прибывшим на место экипажем полиции, сообщают в ведомстве.



"Территория возле церкви оцеплена и заблокирована. Друзья и близкие (пострадавших) ждут и надеются услышать, что их любимые в порядке", - цитирует британская телерадиокорпорация слова находящегося на месте журналиста.



"Мы молимся за всех, кто пострадал от этого дьявольского действа. Спасибо полиции за их быструю реакцию", - сказал Би-би-си губернатор Техаса Грег Эббот.

