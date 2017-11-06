Менеджер "Нафтогаза" выводил валюту в офшоры

Для топ-менеджера "Нафтогаза" Сергея Алексеенко основали компанию в офшоре для вывода валюты за рубеж, чтобы не сталкиваться с валютными ограничениями, действующими на Украине, следует из опубликованных недавно документов Paradise Papers. Об этом сообщает Громадське, ссылаясь на глобальное журналистское расследование. Журналисты выяснили, что к схеме по выводу валюты может быть причастен "Альфа-Банк", а счет для фонда Алексеенко решили открыть в "Банке Кипра".

Сергей Алексеенко в июле 2014 года начал работать в "Нафтогазе Украины" и стал уполномоченным по перспективным проектам.



Сейчас он является членом правления дочерней компании "Нафтогаза" "Укртрансгаз", которая отвечает за передачу и хранение природного газа.



До работы в государственной компании Сергей Алексеенко был инвестиционным банкиром – работал в известных украинских компаниях.



Как сообщалось, международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, совместно с рядом международных СМИ опубликовали в воскресенье материалы о деятельности офшорных компаний в мире, в которых упоминаются 120 политиков, в том числе премьер Канады, члены администрации Дональда Трампа, двор Елизаветы II, а также компании Apple и Uber.

