Суд в Брюсселе отпустил Пучдемона и его четверых коллег

Бельгийский судья выпустил Карлеса Пучдемона и четверых его коллег из распущенного Мадридом правительства Каталонии под подписку о невыезде.



В решении суда указано, что все пятеро отпущенных не имеют права покидать страну, а также обязаны сообщать властям о своем месте жительства, сообщает Би-би-си.



Бывшие каталонские чиновники добровольно сдались в полицию в Бельгии, после того как Испания выдала общеевропейский ордер на их арест.



Ожидается, что они должны предстать перед судом в течение 15 дней. У Бельгии есть 60 дней на то, чтобы выдать обвиняемых Мадриду, однако, если те не станут оспаривать выдачу в судебном порядке, она может состояться гораздо раньше.



«Ходатайство о временном освобождении всех разыскиваемых, поданное Прокуратурой Брюсселя сегодня после полудня, удовлетворено рассматривающим дело судьей», - говорится в заявлении прокуратуры.

