Apple предупредила о возможном выгорании дисплея iPhone X

Компания Apple предупредила о возможном выгорании дисплея в своем новом смартфоне iPhone X. По словам представителей компании, это возможно, если на экране длительное время было открыто высококонтрастное яркое изображение, передает Mashable.



Как отмечает издание, для Apple выгорание дисплеев стало настоящей "головной болью". Известно, что такую же проблему обнаружили в недавно презентованных смартфонах Pixel 2 XL.

