В Украину едет помощник Тиллерсона

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Весс Митчелл приедет в Украину в рамках европейского турне. Как сообщается на сайте Госдепартамента США, в Киеве Митчелл пробудет с 14 по 16 ноября. Дипломат намерен подтвердить "приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины", а также поощрить продолжение важных реформ. Представитель Госдепа намерен встретиться с властями, представителями бизнеса и гражданского общества.

