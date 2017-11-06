В Украину едет помощник Тиллерсона
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Весс Митчелл приедет в Украину в рамках европейского турне. Как сообщается на сайте Госдепартамента США, в Киеве Митчелл пробудет с 14 по 16 ноября. Дипломат намерен подтвердить "приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины", а также поощрить продолжение важных реформ. Представитель Госдепа намерен встретиться с властями, представителями бизнеса и гражданского общества.
Отметим, Митчелл стал помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии 12 октября. Он сменил на должности Викторию Нуланд.
Источник: Корреспондент
11:47