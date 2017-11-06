Украинец пытался нелегально ввезти 43 iPhone X

В аэропорту Одессы в понедельник общая группа в составе пограничников, представителей СБУ и таможни не допустили ввоза в Украину 43 iPhone X без надлежащего оформления.



"Во время оформления пассажиров рейса "Стамбул-Одесса" у гражданина Украины в сумке были обнаружены мобильные телефоны Apple iPhone X в количестве 43 штук и 25 чехлов к ним", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины в понедельник.



Телефоны изъяты для принятия правового решения. Предварительная сумма их оценки составила 1млн 280тыс. грн.

