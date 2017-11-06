Полиция задержала около 80 участников массовой драки в Киеве

Полиция Киева открыла уголовное дело по факту драки между футбольными болельщиками, которая произошла вечером 5 ноября в Голосеевском районе столицы.



"По предварительной информации, конфликт возник между болельщиками спортивных клубов. Фанаты договорились о встрече в конкретном месте, после чего начали выяснять отношения", – говорится в сообщении столичного управления Нацполиции.



Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали сразу 30 человек, а впоследствии – еще 49 участников драки. Всех их доставили в управление полиции.



Были установлены личные данные всех участников конфликта. На часть из них составили административные протоколы по статье о мелком хулиганстве и злостном неповиновении полиции, а затем отпустили.



Трем пострадавшим была оказана медицинская помощь. В настоящее время в больнице находится один человек, двое других покинули медицинское учреждение.



Начато уголовное производство по статье о хулиганстве (ч.2 ст.296 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.

