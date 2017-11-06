Розенко советует переходить со спецпенсий на обычные

В Украине ученым и госслужащим, которым не пересчитали спецпенсии, возможно будет выгодней перейти на обычные. Об этом сообщил вице-премьер Павел Розенко, передает пресс-служба Минсоцполитики.



По его словам, от многих ученых и государственных служащих поступили жалобы на то, что им не пересчитали пенсии. Министр отметил, что на данный момент часто более выгодно получать пенсию по закону об общеобязательном государственном пенсионном страховании, чем по специальным законам.



"Таким людям следует обратиться в Пенсионный фонд Украины и просчитать целесообразность перехода со специальной пенсии на обычную пенсию. Обычная пенсия сейчас может быть значительно выше, чем прежняя научная пенсия или пенсия государственного служащего", – рассказал вице-премьер.



Розенко направил в Пенсионный фонд соответствующее поручение, и все необходимые перерасчеты "будут осуществлены в присутствии человека и очень быстро".



"Мы выберем и лучшее время для перерасчета пенсии, и лучший способ", – подчеркнул вице-премьер.

