Асад: революция 1917 года вдохновляет весь мир на борьбу за справедливость

Президент Сирии, лидер Партии арабского социалистического возрождения (Баас) Башар Асад считает, что Октябрьская революция 1917 года в России вдохновляет множество людей в разных странах на борьбу за социальную справедливость. Об этом говорится в его приветственной телеграмме, зачитанной представителем сирийской делегации на международном форуме левых сил "Октябрь 1917 - прорыв к социализму" в понедельник в Москве.



"Весь мир сегодня, отмечая столетие великого Октября, сталкивается с различными проблемами в своем развитии, но ваш пример вдохновляет нас, различные организации во всех странах мира, чтобы использовать ваши достижения в целях построения лучшего будущего, в борьбе с теми вызовами, с которыми сталкиваются различные страны мира", - говорится в телеграмме.



По мнению Асада, Октябрьская революция сделала возможным создание государственности, основанной на принципах равенства, мира и социальной справедливости. "И российские пример поражает не только своим масштабом и размахом, но и теми жертвами, на которые пришлось пойти стране, сражаясь за свой строй", - подчеркивается в послании сирийского лидера.



"Наша борьба справедлива, наше дело справедливо и мы победим", - заключил Асад.

